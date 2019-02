Ständiges Verkehrschaos vor Floridsdorfer Moschee

Wo sind die Parksheriffs? Anrainer der Moschee am Bruckhaufen in Floridsdorf sind verärgert: Die Autos der gläubigen Besucher stehen - nicht nur am Freitag - kreuz und quer. „Mit Selbstverständlichkeit stehen sie hier im Halte- und Parkverbot“, ist Elfriede K. empört. Ein möglicher Ausbau würde noch mehr Pkw bringen.