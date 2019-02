Zahl der Einbürgerungen auch 2018 wieder gestiegen

Zuwächse in vier Bundesländern

In vier Bundesländern wurden im Vorjahr mehr Personen eingebürgert als 2017. Die Zuwächse waren in Niederösterreich am deutlichsten (+15,0 Prozent auf 1517 Einbürgerungen), gefolgt von Wien (+5,7 Prozent auf 4121), Vorarlberg (+4,9 Prozent auf 430) und Tirol (+2,5 Prozent auf 534). In den anderen Bundesländern wurden weniger Einbürgerungen verzeichnet: Salzburg -20,0 Prozent auf 396, Steiermark -10,6 Prozent auf 736, Kärnten -3,1 Prozent auf 347, Oberösterreich -2,1 Prozent auf 1.090 und Burgenland -1,6 Prozent auf 184.