Zahl der Einbürgerungen steigt kontinuierlich

Zuwächse in sechs Bundesländern

In sechs Bundesländern wurden in den ersten drei Quartalen 2018 mehr Personen eingebürgert als im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Zuwächse waren im Burgenland (+36,8 Prozent auf 119 Einbürgerungen) am deutlichsten, gefolgt von Niederösterreich (+25,4 Prozent auf 1164), Oberösterreich (+7,6 Prozent auf 853), Tirol (+5,8 Prozent auf 403), Kärnten (+4,5 Prozent auf 279) und Wien (+3,2 Prozent auf 3083). Einen Rückgang gab es in der Steiermark (-15,5 Prozent auf 541), in Vorarlberg (-18,7 Prozent auf 261) und in Salzburg (-38,4 Prozent auf 231).