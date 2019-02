Abbiegeassistenten: So begründet Hofer das Nein

Im Verkehrsministerium hat am Dienstag ein hochkarätig besetztes Gipfelgespräch stattgefunden, das die Sicherheit auf Österreichs Straßen nachhaltig verbessern könnte. Im Fokus stand die Nachrüstung von Lkw mit Abbiegeassistenten. Eine solche fordert eine Petition mit fast 70.000 Unterschriften, die von Schülern an Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) übergeben wurden (siehe auch Video oben). Daraus wird vorerst aber nichts, denn Österreich wird Abbiegesysteme nicht vor der EU zwingend einführen. Hofer beräftigte auch in der „ZiB2“ seine Haltung, dass eine gesetzliche Verpflichtung für Lkw-Abbiegeassistenten derzeit keinen Sinn machen würde.