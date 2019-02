Kult-Boxer Mike Tyson wollte gegen Gorilla kämpfen

Lang, lang ist’s her, da ist Mike Tyson im Alter von gerade einmal 20 Jahren und 144 Tagen zum jüngsten Schwergewichts-Weltmeister im Boxen aufgestiegen - am 22. November 1986 hat er WBC-Champ Trevor Berbick in der 2. Runde eines Titelkampfs ausgeknockt. Was danach folgte, ist inzwischen Box-Geschichte. Was bisher aber niemand wusste: Kurz nach diesem Triumph kam in ihm die wahnwitzige Idee auf, es mit einem mehr als doppelt so schweren Gegner aufzunehmen, wie es Berbick (114 kg) gewesen war: mit einem Gorilla!