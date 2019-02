Kombinierer als erste ÖSV-Athleten nach Seefeld

Die Kombinierer waren am vergangenen Wochenende im Gegensatz zu den anderen Sparten nicht mehr im Weltcup-Einsatz. Die Österreicher haben zuletzt ein Trainingslager in Oberstdorf absolviert und reisten am Sonntag bzw. Montag als erste ÖSV-Athleten nach Seefeld. Schon Dienstagvormittag steht auf der Innsbrucker Bergiselschanze das erste Training für den Großschanzen-Einzelbewerb am Freitag (Springen 10.30 Uhr/10km-Langlauf 16.15 Uhr in Seefeld) auf dem Programm.