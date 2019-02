Cup-Blamage: Knüppel bleibt bei Austria im Sack

Weil Prokop zwar traf, dafür vor dem 1:1-Ausgleich auf einen Gegenspiele vergaß, sammelte von den Offensivkräften nur Max Sax Pluspunkte. Seine Ideen werden die Veilchen in den nächsten Wochen brauchen - wie auch jene von Kapitän Grünwald, dessen Comeback 117 Tage nach seiner Schulterverletzung am Ende das einzig Positive für die Fans war. Trotzdem: Ein deutlicherer Außenseiter war die Austria in einem Spiel gegen den LASK schon lange nicht!