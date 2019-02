Amazon-Rückzug aus New York spaltet US-Metropole

In Long Island City am Fuße des East River wollte Amazon ebenso wie in Arlington nahe der Hauptstadt Washington ein neues Hauptquartier errichten. Insgesamt sollten an beiden Standorten 50.000 neue Jobs entstehen. Nach heftigen Protesten von Lokalpolitikern und Anwohnern strich der Online-Händler nun allerdings „enttäuscht“ seine Pläne für New York. An Arlington will der Konzern festhalten.