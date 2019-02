17.800 Zeugnisse werden wegen „islam.“ geändert

„IGGÖ“ statt „islam.“

Doch worum geht es? Das Kultusamt besteht darauf, dass statt „islam.“ (Abkürzung für islamisch, Anm.) auf den Schulnachrichten nun „IGGÖ“ steht, das ist die Abkürzung für „Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich“. Doch die IGGÖ will das gar nicht, verwehrt sich dagegen und bietet auf ihrer Homepage Formulare für Einsprüche zu Download an an: „Leider war das Bildungsministerium nicht bereit, uns unser Religionsbekenntnis auf den Zeugnissen unserer Kinder zurückzugeben.