EU-Wahl: FPÖ schickt Vesna Schuster ins Rennen

Die niederösterreichische FPÖ wird Vesna Schuster bei der EU-Wahl am 26. Mai ins Rennen schicken. Die Landtagsabgeordnete mit serbischen Wurzeln war in den vergangenen Tagen mit wüsten Beschimpfungen von einem AK-Rat attackiert worden. Im Fall eines Einzugs ins Europaparlament möchte sich Schuster verstärkt um die Themen Familie, Bildung, Integration, Jugend und Soziales kümmern, wie die 44-Jährige am Freitag erklärte. Zudem forderte sie ein Ende „der linken Politik in Europa“. Zu den Beschimpfungen und Beleidigungen wollte Schuster am Freitag keine Stellungnahme abgeben.