AK-Rat beschimpft FP-Politikerin als „Dreckstück“

Seit Tagen sei die Abgeordnete mit Telefonterror, sexistischen Beschimpfungen und aggressiven Drohungen konfrontiert, hieß es von der FPÖ Niederösterreich in einer Aussendung. So soll die Mandatarin, deren Eltern als Gastarbeiter nach Österreich kamen, u.a. als „chauvinistisches Dreckstück“ beschimpft worden sein. Schuster werde vor allem wegen ihrer Vortragsreihe „Kein Kniefall vor dem politischen Islam“ attackiert, heißt es in der Aussendung. Für Donnerstagabend war eine Veranstaltung in Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten-Land) geplant.