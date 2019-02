Kurz besuchte Japans künftigen Kaiser

Außerdem wird Kurz einen Abstecher nach Hiroshima machen, wo die USA am 6. August 1945 die erste von zwei Atombomben auf Japan abwarfen, um damit den Zweiten Weltkrieg auch in Ostasien zu beenden. 90.000 Menschen starben damals sofort, bis zu 170.000 an den Spätfolgen des Angriffs. Der Kanzler wird in der Hafenstadt einen Kranz in Gedenken an die Opfer niederlegen und das Hiroshima-Dokumentationszentrum besuchen.