Bundeskanzler Kurz begann Besuch in Südkorea

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Donnerstag sein Programm auf seiner Ostasien-Reise nach Südkorea und Japan gestartet. An der Yonsei-Universität in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul nahm er zunächst auf Einladung des früheren UNO-Generalsekretärs Ban Ki Moon an der Eröffnung eines Forums zum Thema nachhaltige Entwicklung teil. Außerdem traf der Kanzler den südkoreanischen Staatspräsidenten Moon Jae In sowie Premier Lee Nak Yeon. Am Freitag setzt der Kanzler seine Ostasien-Reise Richtung Japan fort. Dort sind Treffen mit Kronprinz Naruhito, der am 1. Mai in der Nachfolge seines Vaters Akihito den Kaiserthron besteigen soll, sowie mit Premier Shinzo Abe vorgesehen.