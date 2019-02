Herzogin Kate verzaubert in pastellfarbener Robe

Einen Tag vor dem Valentinstag bewies Herzogin Kate bei einem Galadinner im Victoria and Albert Museum in London wieder einmal viel Gespür für Mode. Die 37-Jährige erschien in einer raffiniert geschnittenen zartrosa Robe aus Tüll von Gucci. Ein weinroter Samtgürtel und eine Clutch aus demselben Stoff peppten das Kleid richtig auf.