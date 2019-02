Strahlende Kate stahl bei Baftas den Stars Show

„Goddess of Cambridge“ stahl Promis die Show

Kein Wunder, dass Kate mit diesem wundervollen Auftritt allen die Show stahl und von der britischen Presse sogar als „Goddess of Cambridge“ betitelt wurde. Dabei war die Konkurrenz an diesem Abend hart. In einer elfenbeinfarbenen Tüllroberobe von Gucci mit Glitzergürtel strahlte nämlich auch Rachel Weisz, die sich zudem über den Preis als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in „The Favourite“ freuen durfte. Fesch unterwegs war auch Margot Robbie, die in einer funkelnden Robe mit Tüll-Details auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich zog.