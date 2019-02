So reagiert der Kanzler auf den „Fall David“

„Es muss sich etwas ändern in diesem System.“ Mit dieser Bitte wandten sich Davids Eltern via Facebook an Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Vor mehr als neun Monaten war ihr einziges Kind gestorben – nach einer misslungenen Mini-Operation im Salzburger LKH. Das „Team Kurz“ bekundete Mitleid und bedankte sich.