Muslimischer Abgeordneter tut Tweet leid

Tweet wirbelte viel Staub auf

Omar hatte am Sonntag mit Blick auf die proisraelische Lobbyorganisation Aipac den Satz „It‘s all about the Benjamins baby“ („Es geht alles um die Benjamins, Baby“) getwittert. Dies ist eine Anspielung auf die 100-Dollar-Banknote mit dem Bild des US-Gründervaters Benjamin Franklin (1706-1790). Omar wurde so verstanden, sie wolle damit sagen, dass Geld die Haltung der US-Abgeordneten zu Israel bestimme.