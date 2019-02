Pentagon-Chef Shanahan überrascht mit Kabul-Visite

US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan hat bei einem Überraschungsbesuch in der afghanischen Hauptstadt Kabul am Montag den Chef der NATO- und der US-Streitkräfte sowie Vertreter der afghanischen Regierung getroffen. Dabei sei es laut der US-Armee um „nationale Sicherheitsbedenken in Bezug auf Afghanistan“ gegangen. „Die Afghanen müssen ihre eigene Zukunft kontrollieren und in die laufenden Diskussionen rund um Frieden involviert werden“, so Shanahan.