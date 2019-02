Notstand auf sibirischer Insel ausgerufen

Sollten die Versuche aber fehlschlagen, könne das Erlegen der Tiere nicht mehr ausgeschlossen werden, erklärte die für Nowaja Semlja zuständige Regionalbehörde in Archangelsk am Samstag. Berichten zufolge kommen seit Dezember regelmäßig mehr als 50 Eisbären in die Hauptsiedlung der Insel. Einige der Tiere hätten bereits Menschen angegriffen.