Zeugen-Videos zeigen Schlägerei in Shisha-Bar

Das ist das Ende der dramatischen Auseinandersetzung, die am Freitag kurz vor Mitternacht in der Shisha-Bar einen 29 Jahre alten Mazedonier das Leben gekostet hatte. Der Mann erlitt so schwere Stichverletzungen, dass ihn die Ärzte nicht mehr retten konnten. Insgesamt neun Beteiligte wurden festgenommen. An dem Streit waren neben sechs Mazedoniern drei Österreicher und ein Italiener beteiligt.