Österreich verliert in Weltrangliste einen Platz

In der weiter von Belgien mit knappem Vorsprung auf Frankreich angeführten Fußball-Weltrangliste hat es am Donnerstag leichte Veränderungen gegeben. Nach dem Asien Cup ist Halbfinalist Iran (22.) an Österreich vorbeigezogen, das ÖFB-Team liegt nun auf Position 23. Der nächste WM-Gastgeber Katar machte nach dem überraschenden Titelgewinn gleich 38 Plätze gut und ist nun die Nummer 55 der Welt.