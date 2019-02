„Handlungsbedarf bei Rückführung von Asylwerbern“

Hohen Besuch aus dem Hohen Haus gab es am Donnerstag im krone.tv-Studio in Wien: Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) stellte sich den Fragen von Moderatorin Damita Pressl und blieb dabei keine Antworten schuldig. Zur Sprache kamen Themen wie etwa der raue Ton in der Politik, Sobotkas Rollenwechsel vom Innenminister zum Präsidenten des Nationalrats, die Arbeit der türkis-blauen Regierung im Allgemeinen sowie im Speziellen die Performance von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), der zuletzt die Menschenrechtskonvention infrage gestellt hatte. Dazu meinte Sobotka: „Österreich will diese Konvention natürlich nicht verändern, aber es ist auch klar, dass in der Rückführungspraxis Handlungsbedarf besteht.“