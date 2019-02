„Väter im Papamonat sollen auch bezahlt werden“

Warum es denn so lange gedauert hat, bis man sich des Themas Papamonat angenommen hat, obwohl SPÖ von 2007 bis 2017 in Regierungsverantwortung war? Leichtfried: „Das ist immer auch eine Frage des Koalitionspartners. Die ÖVP ist in diesen Fragen unglaublich schwierig und hat mehr die Interessen der Unternehmer im Kopf als jene der Arbeitnehmer.“ Das zeige sich auch in der aktuellen Debatte, in der die ÖVP mit den Vorschläge von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein nicht einverstanden war.