Westligist BSK schlug vor Mitternacht nochmals zu!

Der 21-jährige Deutsch-Türke Cemal Kaymaz absolvierte insgesamt 38 Westliga-Partien für Kufstein, 26 in der Saison 2017/18 - von denen er die eine Hälfte als Außenverteidiger, die andere als Stürmer agierte und in dieser Rolle acht Treffer erzielte. „Ein technisch starker, schneller Linksfuß mit dem Können eines Leo Barnjak - nur dass er um vieles jünger ist“, rieb sich BSK-Macher Patrick Reiter nach Abschluss des Vertrages am Mittwoch, zwei Stunden vor Mitternacht und damit vor Ende der Transferfrist, zufrieden die Hände. „Das ganze hat sich kurzfristig ergeben, wir haben gleich zugeschlagen.“ Barnjak seinerseits wird drei Klassen tiefer bei Oberndorf in der 2. Landesliga Nord seine erfolgreiche Stürmerkarriere ausklingen lassen.