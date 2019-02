Neue Ermittlungen in Kärntner Mordfall

Durch die akribische Tatortarbeit von damals konnten jetzt neue Ermittlungen in dem Fall durchgeführt werden. Vor kurzem hat die Polizei die DNA von Begleitpersonen der Frau mit jenen Spuren abgeglichen, die damals am Tatort gefunden worden waren. Treffer gab es in diesem Fall bisher keinen. „Wir haben alles unternommen“, erklärt Kriminalamts-Leiter Gottlieb Türk, der den Cold Case Fall bei neuen Spuren wieder neu aufrollen will.