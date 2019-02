Geheimplan: Saalbach statt Karibik-Party

Der Aberseer, der an der University of Denver studiert und in Nordamerika höchst erfolgreich Rennen bestreitet, möchte bei den österreichischen Staatsmeisterschaften in Saalbach antreten. „Das ist meine einzige Chance mich für einen ÖSV-Kaderplatz zu empfehlen“, sagt der 22-Jährige. Denn trotz absoluter Topergebnissen bei FIS-Rennen und im NORAM-Cup, dem amerikanischen Pendant zum Europacup, schaffte Kogler bislang nicht den Sprung in einen ÖSV-Kader. „Die Verantwortlichen haben mir zu verstehen gegeben, dass ich nur dann eine Chance habe, wenn ich im direkten Duell gegen die anderen Österreicher bestehe“, erklärt der Wirtschaftsstudent.