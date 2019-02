Asylwerber drohte Heim in die Luft zu sprengen

Doch hinter dem Engelsgesicht verbirgt sich ein Hang zu Teufeleien: Der 19-Jährige, der seit etwa zwei Jahren in Österreich lebt, hatte am 8. Jänner in Pasching einen Betreuer und einen Zivildiener bedroht, gesagt, er werde sich Benzin holen, das Containerdorf anzünden und in die Luft sprengen, wenn ihm die Betreuer nicht eine andere Unterkunft suchen würden. Dann randalierte er, versuchte trotz Hausverbots ins Heim zu gelangen.