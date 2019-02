Tödliches Virus und Klimawandel bedrohen Seesterne

Wissenschaftler um Drew Harvell von der Cornell University in Ithaca im US-Bundesstaat New York haben zwischen 2004 und 2017 das Seestern-Aufkommen in flachen sowie in tieferen Gewässern vor der Küste Kaliforniens bis hinauf nach British Columbia untersucht. „Die Anzahl der Sonnenblumen-Seesterne ist in den vergangenen drei Jahren so niedrig geblieben, dass wir sie im südlichen Teil ihres Verbreitungsgebiets für gefährdet halten - für Nordalaska haben wir keine Daten“, so die Forscher.