„Unterschiedliche Kulturen sind keine Gefahr“

Vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom und Millionen Menschen weltweit vor den Fernsehschirmen hat Papst Franziskus am Christtag den traditionellen päpstlichen „Urbi et Orbi“-Segen verkündet und zum Frieden im Nahen Osten und im Jemen aufgerufen. Franziskus forderte politische Lösungen, damit das syrische Volk wieder in Frieden in der eigenen Heimat leben könne. Gleichzeitig meinte der Pontifex, dass „unterschiedliche Kulturen keine Gefahr“ seien, sondern „ein Reichtum“.