Durstige Betrüger bestellten 5 Lkw voll Rotwein

Thomas Jestl, Spartengeschäftsführer Handel bei der Interessenvertretung schilderte: „Unsere Kollegen in Paris nahmen direkt mit dem Unternehmen Kontakt auf, wo man nichts von der Bestellung wusste!“ Jestl erklärt weiters: „Wir raten unseren Unternehmern bei derartigen Bestellungen, vorab alle Daten zu überprüfen, oft kommt man schon bei der Kontrolle der Telefonnummer oder der Adresse drauf, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt.“ Sollten bei Bestellungen Zweifel aufkommen wird empfohlen, die Wirtschaftskammer sofort zu kontaktieren. Diese verfügt über Hunderte Außenstellen in den meisten Ländern der Welt und kann so auch schnell die Bestellungen genau überprüfen.