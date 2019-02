„Alzerl fehlt“: Olympiasieger Mayer rätselt vor WM

Für Mayer sind Spitzenresultate heuer oft früh außer Reichweite. „Es ist im Super-G wie in der Abfahrt eigentlich so, dass ich von Anfang an schnell ein paar Zehntel hinten bin“, meinte der 28-Jährige. Die Fehlersuche gestaltet sich knifflig. Mayer weiß nur: „Es ist ein Alzerl, das fehlt. Ich probiere alles.“