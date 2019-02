Mehr Polizisten für Salzburg

750.000 Überstunden leisteten Salzburgs Polizistinnen und Polizisten im Jahr 2018, viele davon während des EU-Gipfels. „Würden wir, was nicht gewünscht und möglich ist, alle Überstunden weg bringen wollen“, so rechnet es FSG-Gewerkschafter Walter Deisenberger vor, „dann würden wir nicht 223 Beamte, sondern zusätzlich weitere 400 Polizisten brauchen.“ Walter Steidl: „Dass in einem Tourismusland wie Salzburg Polizei-Inspektionen wegen Personalmangels tageweise geschlossen werden müssen, ist ein echtes Armutszeugnis.“