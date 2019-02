EU-Parlament stellt sich hinter Juan Guaido

Das Europaparlament prescht in der Diskussion um den Umgang mit der Lage in Venezuela voran: Die Abgeordneten beschlossen am Donnerstag in Brüssel mit großer Mehrheit, Oppositionsführer Juan Guaido als rechtmäßigen Interimspräsidenten des südamerikanischen Landes anzuerkennen. Gleichzeitig forderten sie die Regierungen der EU-Staaten auf, dieser Entscheidung zu folgen.