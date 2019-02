Ferlacherin (75) ließ „US-General“ links liegen

„Ein fescher Mann in Uniform. Manche denken sich wohl: Das ist ein Lottosechser“, lacht die 75-Jährige im „Krone“-Gespräch. Die verwitwete Pensionistin aus Ferlach hatte vor wenigen Tagen vom angeblichen US-General „Fred Smith“ eine Nachricht auf Facebook erhalten. Die Ferlacherin: „Da ich schon öfters in Amerika war, hat es mir am Anfang ja gefallen, mit jemandem Kontakt zu haben, der offenbar von dort kommt. Wobei ich gleich betonen möchte, dass ich nicht auf der Suche nach einem Mann bin!“