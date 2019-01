USA bringen Asylwerber nach Mexiko zurück

Die USA haben damit begonnen, zentralamerikanische Asylbewerber in Erwartung ihrer US-Gerichtstermine zurück nach Mexiko zu schicken. Die Anordnung aus dem Weißen Haus gibt vor, dass Migranten den Ausgang ihres Asylverfahrens im Ausland abwarten müssen. Als erster Asylbewerber wurde ein 55-jähriger Honduraner von den USA aus in die mexikanische Grenzstadt Tijuana gebracht. Er wurde dann in eine Flüchtlingsunterkunft gefahren.