US-„Shutdown“ beendet - für zumindest drei Wochen

Fünf Wochen nach Beginn des „Shutdown“ in den USA hat Präsident Donald Trump einen Durchbruch in dem erbitterten Haushaltsstreit mit den Demokraten verkündet. Er sei stolz darauf, eine Einigung bekannt zu geben, mit der der bisher längste Regierungsstillstand in der Geschichte der Vereinigten Staaten beendet werde, sagte Trump am Freitag im Weißen Haus. Es handle sich um eine vorläufige Aufhebung der Haushaltssperre für einen Zeitraum von drei Wochen. Am Abend billigten der Senat und das Repräsentantenhaus den Entwurf einstimmig, woraufhin Trump die Gesetzesvorlage unterzeichnete.