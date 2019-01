Spanien: Erneut tödlicher Unfall in Brunnenschacht

Julen unter großer Anteilnahme der Bevölkerung beigesetzt

Das fatale Unglück ereignete sich zu einem Zeitpunkt, an dem ganz Spanien noch um den kleinen Julen trauert. Der Bub war am 13. Jänner in einen 107 Meter tiefen, illegal gegrabenen Brunnenschacht mit einem Durchmesser von nur 25 Zentimetern gestürzt. In der Nacht auf Samstag wurde er nach aufwendigen Bergungsarbeiten tot geborgen, am Sonntagnachmittag wurde fand auf einem Friedhof in der Stadt Malaga unter großer Anteilnahme der Bevölkerung die Beisetzung Julens statt.