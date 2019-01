Spanien hat über eine Million illegale Bohrlöcher

Appell an illegale Brunnengräber: „Jetzt ist es Zeit!“

Auf einer Pressekonferenz nach der traurigen Gewissheit über Julens Tod appellierte ein Sprecher der Regionalregierung an alle illegalen Brunnengräber: „Ich bitte alle, die einen illegalen Brunnen gebaut haben, eindringlich: Jetzt ist die Zeit, diesen zu verschließen. Mir ist das so wichtig, dass das, was mit Julen passiert ist, nie wieder passiert. Deshalb mein Aufruf.“