Droht bei Abschiebung Tod? Behörden sagen Nein!

Liste Jetzt: „Sein Leben wäre in Pakistan in Gefahr“

Jenny betonte erneut, dass der Lehrling trotz eines rechtskräftig negativen Asylbescheids keinesfalls nach Pakistan abgeschoben werden dürfe. Durch seinen fast sieben Monate langen Aufenthalt in „Kirchenasyl“ im Stift Sankt Peter würde er von extremistischen Gruppen als Konvertit betrachtet werden. „Sein Leben wäre in Gefahr.“ Von einem sicheren Drittland könne man hingegen die Wiedereinreise nach Österreich betreiben.