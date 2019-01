Klagenfurter zahlte für Konzertkarten Wucherpreis

„Da die Karten mit ,General Admission’ kategorisiert waren, dachte ich an ein VIP-Ticket. Aber es sind ganz normale Stehplatzkarten“, sagt der verärgerte Kunde. In die Wucher-Falle tappte der Klagenfurter bei einem Ticketportal, das auf Musik-Fans wie ein offizieller Vertriebspartner wirkt: Der Auftritt ist professionell, bei Suchmaschinen steht es meist ganz oben. Erst bei genauem Hinsehen stellt sich heraus, dass es sich um private Verkäufe handelt. Der Preis kann also willkürlich angesetzt werden; der Verkäufer bleibt unbekannt - und bei Abwicklungsproblemen oft unauffindbar.