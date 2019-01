VSV holt Try-Out-Spieler Justin Maylan (28)

VSV ist auf der Suche nach einem Regisseur fündig geworden: Ab heute, Montag, läuft der 28-jährige Kanadier Justin Maylan auf Probe. Trainer Gerhard Unterluggauer kennt den Spielmacher bestens. Maylan spielte in der Saison ‘17/18 unter ihm bei Heilbronn in der DEL 2. Dort machte der talentierte Center in 44 Spielen acht Tore und 31 Assists, dann zog er sich eine schwere Unterkörperverletzung zu, verpasste das Playoff. Auch heuer war Maylan (der ‘16/17 schon in der EBEL ein Jahr für Fehervar spielte) noch ohne Vertrag. Aber nun ist er fit und will bei den Adlern durchstarten.