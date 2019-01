Im Februar nähern sich zwei Asteroiden der Erde

Asteroid 2019 AV2 wurde erst im Jänner entdeckt

Der Asteroid 2019 AV2 wurde erst am 3. Jänner mit dem Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (kurz: ATLAS-HKO), einem aus zwei Teleskopen bestehendem Asteroiden-Warnsystem, das auf dem Vulkan Haleakalaauf auf der hawaiianischen Insel Maui steht, entdeckt. Den Angaben der Forscher zufolge ist der kosmische Brocken mit rund 46.000 Stundenkilometern unterwegs und wird voraussichtlich am Abend des 1. Februar, gegen 20.45 Uhr MEZ, an der Erde vorbeiziehen.