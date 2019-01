Massenschlägerei vor Zillertaler Après-Ski-Bar

Kurz vor 22 Uhr flogen vor der Après-Ski-Bar in Mayrhofen so richtig die Fetzen. In die heftige Auseinandersetzung waren laut Polizei zumindest zehn Urlauber verwickelt. „Ein Security-Mitarbeiter hielt schließlich eine in diesem Moment am Lokal vorbeifahrende Polizeistreife an und ersuchte um Hilfe. Die zwei Beamten und der Türsteher versuchten daraufhin den Streit zu schlichten und die Männer zu trennen“, heißt es vonseiten der Polizei.