Zebrastreifen bewahren auch Menschen vor Stichen

Diesmal verglichen die Forscher um Gabor Horvath von der ungarischen Eotvos-Lorand-Universität, wie attraktiv drei lebensgroße, mit Kleber bestrichene Plastikpuppen mit unterschiedlichen Bemalungen (Bild unten) für Pferdebremsen waren. Das gestreifte Menschenmodell zog dabei die wenigsten Bremsen an. Auf dem dunkelbraunen Modell klebten am Ende des Experiments etwa zehnmal so viele, auf dem beigen doppelt so viele Insekten wie auf dem gestreiften.