Klima wird Chefin der Spanischen Hofreitschule

Ministerin Köstinger hocherfreut

Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) gratulierte am Donnerstag „Sonja Klima und der Spanischen Hofreitschule zu dieser Wahl“. Sie zeigte sich in einer Aussendung erfreut über die „gute und zukunftsorientierte Entscheidung, die der Aufsichtsrat heute getroffen hat“. Der mit Jahresende 2018 ausgeschiedenen Elisabeth Gürtler sei es gelungen, die Hofreitschule auf einen ökonomisch erfolgreichen Pfad zu bringen und zugleich die hohe Qualität der Reitkunst zu erhalten. Sonja Klima werde die Hofreitschule jetzt gemeinsam mit Co-Geschäftsführer Klissenbauer „weiterentwickeln und in eine neue Zeit führen“.