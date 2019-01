2 Asylwerber im Privatjet um 165.000 € abgeschoben

Beamte, Mediziner und Dolmetscher mit an Bord

Und so hob also ein Privatjet mit den beiden Männern an Bord vom Flughafen Düsseldorf Richtung Elfenbeinküste ab. Mit dabei: mehrere Beamte und Mediziner sowie ein Dolmetscher. Kosten für die Luxus-Abschiebung: 165.000 Euro!