Mutmaßlicher Sextäter ist „schizoid und dissozial“

Wolf G. war in Anstalt für geistig abnorme Straftäter

Gutachterin Adelheid Kastner schrieb damals über Wolf G. , er habe „akzentuierte Persönlichkeitszüge mit schizoiden und dissozialen Anteilen und eine Störung der Sexualpräferenz“ - das entspricht einer höhergradigen seelisch-geistigen Abartigkeit. Deswegen fasste Wolf G. nicht nur eine dreijährige Haftstrafe aus, sondern auch eine Unterbringung im sogenannten Maßnahmenvollzug, also in einer Anstalt für geistig abnorme Straftäter. Dort wurde der Linzer am 3. Februar 2016 nach acht Jahren und drei Monaten als geheilt entlassen.