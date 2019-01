Skifahrer in Lech vermisst: Suche abgebrochen

Früher als erwartet hat im Vorarlberger Lech mit Maßnahmen für die Suche nach jenem 28 Jahre alten Skifahrer aus Deutschland begonnen werden können, der am Samstag bei einem Lawinenabgang in die Tiefe gerissen worden war. Der Abgang der Schneemassen am „Langen Zug“ nördlich der Rüfikopf-Bahn hatte drei Tote gefordert. Am Dienstagvormittag erlaubte die Wetterlage einen Erkundungsflug zum Lawinenkegel. Die Suche nach dem Vermissten musste am frühen Abend jedoch erneut ergebnislos abgebrochen werden.