Marcel Hirscher: Kein Neid auf die Fußball-Gagen

Einen Nuller schrieb im Adelboden-Riesentorlauf vor 25.000 Zuschauern hingegen Manuel Feller - Ausfall im ersten Durchgang. Damit ist sein Gastspiel in der ersten Startgruppe der Top Sieben auch schon wieder vorbei. „Schon wieder ein Rennen in den Sand gesetzt. Im Riesentorlauf will es in diesem Winter einfach nicht so richtig klappen“, ärgerte sich der Tiroler.