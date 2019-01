Den Schnee nicht in Bäche kippen

Gullys freihalten

In erster Linie wird es also für Privatpersonen das eigene Grundstück sein, wo das Zuviel an Schnee hinkommen kann. Dabei ist wichtig, dass die Kanalgitter nicht verstopft werden oder zueisen. „Schneereiche Gemeinden wie Faistenau haben vorgesorgt und für Neubauten zusätzliche Flächen für die Ablagerung vorgeschrieben“, hebt der Flachgauer Bezirkshauptmann Reinhold Mayer hervor.